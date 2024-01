Bodensee-Luftaufnahmen 1926 und heute

Vortrag im Zeppelin Museum

Friedrichshafen, 29.12.2023 von IBN

Vor rund 100 Jahren gab es bereits Linienflüge mit Dornier-Flugbooten zwischen Konstanz und Lindau. Der Direktflug dauerte 20 Minuten, bei Bedarf gab es Zwischenlandungen in Friedrichshafen oder Rundflüge. Der Pilot Willy Truckenbrodt veröffentlichte 1926 den Bildband Der Bodensee im Luftbild mit erläuternden Texten zu diesen Linienflügen. Rolf Zimmermann machte in den letzten Jahren bei mehreren Zeppelinflügen immer wieder neue Aufnahmen aus den gleichen Blickwinkeln und präsentiert und kommentiert alte und neue Bilder am Donnerstag, den 11.1.2024 ab 18 Uhr im Zeppelin Museum so, dass die vielen Veränderungen in der Bodenseeregion sichtbar werden.

Die Aufnahmen zeigen das Bodenseeufer mit den wichtigsten und markantesten Bauwerken, zahlreiche Industrieanlagen und größere Gewerbebetriebe, teils aufgenommen während des Hochwassers 1926. Häufig ist auch das Verkehrsflugzeug Dornier Delphin in den Bildern zu sehen, aus dessen Innerem der Pilot Willy Truckenbrodt seine Luftbilder damals erstellte, teilt das Zeppelin Museum mit.

Rolf Zimmermann war demnach nach seiner Pensionierung als Ingenieur bei Dornier als Berater für Zeppelin NT tätig und konnte dadurch bei einigen Zeppelinflügen die Gelegenheit nutzen, aktuelle Aufnahmen aus denselben Blickwinkeln zu erstellen. Er zeigt die Aufnahmen im Rahmen der sogenannten "Open house"-Reihe - die Besucherinnen und Besucher bezahlen dabei so viel Eintzritt, eie ihnen die Veranstaltung wert ist, so das Museum.