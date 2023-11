Gegen Boots- und Motorendiebstahl:

Kostenlose Gravieraktion bei der Wasserschutzpolizei Konstanz

Konstanz, 17.10.2023

Die Wassersportsaison neigt sich dem Ende zu und die meisten Boote gehen ins Winterlager. Um böse Überraschungen - wie beispielsweise einen Motorendiebstahl - zu vermeiden, bietet das Kompetenzzentrum Bootskriminalität (KBK) der Wasserschutzpolizei (WSP) am Freitag, 27.Oktober 2023, eine kostenlose Gravieraktion in Konstanz an.

Häufig sind Individualnummern auf Aufklebern oder Schildern zu finden. Diese können von Dieben oft recht einfach entfernt werden. Dauerhaft und individuell gekennzeichnete Gegenstände sind als Diebesgut unattraktiver, teilt das für die Baden-Württembergische WSP zuständige Polizeipräsidium "Einsatz" Göppingen mit. Werden sie dennoch gestohlen, können sie bei einem Auffinden viel schneller als gestohlen erkannt und dem Besitzer oder der Besitzerin zugeordnet werden.

Am 27. Oktober 2023 bietet die WSP daher für jeden Eigner und jede Eignerin die Möglichkeit, kostenlos und dauerhaft sämtliche Individualnummern mittels Graviergerät auf Boote, Motoren oder sonstige maritime Ausrüstungsgegenstände anbringen zu lassen. Sämtliche Daten werden in einen Bootspass eingetragen, so dass die Eigentümer oder Eigentümerinnen sämtliche Daten im Schadensfall schnell zur Hand haben. Dieser Pass wird kostenlos ausgestellt. Es wird lediglich gebeten, einen Personalausweis und Eigentumsnachweis mitzubringen.

Um einen besseren Ablauf zu gewährleisten und die Wartezeiten zu verkürzen, bittet die WSP Konstanz um Anmeldung per E-Mail an: kbk@polizei.bwl.de. Ein spontanes Gravieren ist mit einer gewissen Wartezeit aber auch möglich.

Für Fragen zum Ablauf steht das KBK gerne auch telefonisch zur Verfügung:+49 (0)7531/ 5902-300.

Die Daten im Überblick:

Wann: 27. Oktober 2023, 08 - 16 Uhr

Wo: Wasserschutzpolizeistation Konstanz