Die Messe blickt in eine neue Ära

Friedrichshafen, 20.09.2023 von IBN

62 Jahre fand die INTERBOOT in einem Format von neun Messetagen statt. Die 62. Ausgabe der Internationalen Wassersportmesse am Bodensee findet in diesem Jahr vom 23. September bis zum 1. Oktober auf dem Messegelände in Friedrichshafen statt.

Am 23. September ist es wieder so weit, die Interboot, eine feste Größe im Messekalender aller internationalen und regionalen Wassersportausstellerinnen und -austeller sowie Besucherinnen und Besucher, lädt nach Friedrichshafen ein, parallel zur Tauch- Schnorchel- und Reisemesse InterDive und präsentiert an neun Tagen in sechs Hallen, dem Foyer West, auf dem Freigelände, auf dem Messe-See und im Interboot Hafen eine große Bandbreite an ausstellenden Unternehmen mit Produkten und Neuheiten im Bereich Segel-, Motor und Funsport. Ein ebenso spannendes Rahmenprogramm rund um den Wassersport mit interessanten Vorträgen und Workshops, mit Schnuppersegeln auf dem Messe-See und zahlreichen weiteren Angeboten wird erwartet. Natürlich gibt es auch in diesem Jahr einige Besonderheiten und Highlights.

Nachhaltigkeit steht hoch im Kurs

Das Thema Nachhaltigkeit wird bei der 62. Interboot-Ausgabe einen besonders großen Stellenwert haben. „Wir freuen uns, dass auch 2023 wieder zahlreiche Ausstellerinnen und Aussteller Premieren unterschiedlichster Art angekündigt haben“, sagt Felix Klarmann, seit vergangenem Jahr Projektleiter der INTERBOOT, und markiert den Fokus, der in diesem Jahr auf diesem wichtigen Thema liegt. „Wir wollen das Thema Nachhaltigkeit im Wassersport anders darstellen als wir es in der Vergangenheit getan haben. Wir haben einen „Sustainability Trail“ eingeführt und damit den Austellerinnen und Ausstellern die Möglichkeit gegeben, zu zeigen, dass sie bereit dazu sind nachhaltige Produkte zu präsentieren, die unseren schönen Sport dadurch besser verträglich für unsere Umwelt und unsere Zukunft machen.“

Der Messehafen in schöner, loungiger Atmosphäre

Ein besonderes Augenmerk bekommt in diesem Jahr auch der Messehafen, denn sein Areal wurde vergrößert und lädt neben der Präsentation von Segel-, Motor- und E-Booten an seinen Stegen, die testgefahren werden können, bei schöner, loungiger Atmosphäre mit kühlen Drinks und leckeren Snacks zum Verweilen ein. „Die Gastronomie, die unter Corona besonders gelitten hat, soll wieder einen angemessenen Platz erhalten“, sagt Felix Klarmann. Der Messehafen wird unter der Woche von Montag bis Freitag von 12:00 Uhr bis 19:00 Uhr und am Wochenende, Samstag und Sonntag von 10:00 Uhr bis 19:00 Uhr für Besucherinnen und Besucher geöffnet sein, die ihn auch via Messeexpress gut erreichen können.

Das spannende Programm der diesjährigen INTERBOOT wird zum letzten Mal an neuen Messetagen präsentiert werden. Ab 2024 wird die Internationale Wassersport-Ausstellung an fünf Tagen stattfinden. Die IBN wollte noch genauer wissen, wie es dazu kam. „Das Thema ist ja generell kein Neues für die INTERBOOT und wurde unter den Austellerinnen und Ausstellern sowie den Organisatorinnen und Organisatoren immer wieder diskutiert“, erläutert Felix Klarmann. Als er 2022 als neuer Projektleiter seine erste INTERBOOT organisierte, kam sehr viel Feedback zu diesem Thema, ohne dass er es aktiv angesprochen hätte. So kam das Gefühl auf, dass sich inzwischen eine Mehrzahl der Ausstellerinnen und Aussteller für eine kürzere Laufzeit der Messe aussprach. Eine erneute Umfrage sowohl unter den aktuellen Ausstellerinnen und Ausstellern als auch eine separate Umfrage unter den Austellerinnen und Ausstellern der Jahre 2015 bis 2021 bestätigte dann dieses Gefühl und lieferte damit die Entscheidungsgrundlage, die Messe ab 2024 in einem kürzeren Format durchzuführen.

Öffnungszeiten und Preise

Die Interboot öffnet vom 23. September bis 01. Oktober 2023: Montag bis Donnerstag von 10 bis 17 Uhr und Freitag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Die Tageskarte kostet 13 Euro online bzw. 17 Euro vor Ort, ermäßigt 10 Euro bzw. 12 Euro. Die Familienkarte gibt es für 29 bzw. 34 Euro. Kinder zwischen sechs und vierzehn Jahren bezahlen 5 Euro bzw. 6 Euro. Weitere Infos gibt es im Internet unter: www.interboot.de