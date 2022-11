Der Bodensee-Yacht-Club Überlingen (BYCÜ) wird in der Gesamttabelle 13ter und sichert sich damit seinen Startplatz in der Ersten Segel-Bundesliga in der kommenden Saison 2023. Wie der Club mitteilt, sei das Bundesligateam und der Verein sehr stolz auf das Ergebnis, besonders weil der BYCÜ 2021 als 15. Platz aus der Ersten Segel-Bundesliga abgestiegen war und nur durch den Verzicht von OneKiel erstklassig geblieben ist – „wir haben dieses Jahr hart trainiert, waren an einigen Wochenenden am Gardasee und haben trotz sehr variablen Einsatzes von unseren Teammitgliedern es geschafft, die Klasse zu halten – Wir können wirklich stolz auf uns sein“ so Jonathan Koch.