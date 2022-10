DRACHEN IDM AM BODENSEE: INGO EHRLICHER NEUER DEUTSCHER MEISTER DER DRACHENKLASSE

04.10.2022

Die Internationale Deutsche Meisterschaft der Drachen fand vom 29. September 2022 bis zum 03. Oktober 2022 vor Überlingen statt. Die Schirmherrschaft übernahm Oberbürgermeister Jan Zeitler, Veranstalter war der Deutsche Segler-Verband, durchführender Verein der Bodensee-Yacht-ClubÜberlingen (BYCÜ). Nach acht gesegelten Wettfahrten gewann Dr. Ingo Ehrlicher mit Dr. Malte Philipp und Thomas Auracher den Internationalen Deutschen Meistertitel der Drachenklasse gegen 41 weitere Herausforderer. Zweiter wurde Jan Wortmann mit Caspar Dohse und Markus Koy vor Günther Kröber mit Stefan Waack und Ralf Ehrenborg. Bestes gestartetes Boot des BYCÜ landete auf Platz 10 mit Tilmann Krackhardt, Peter Widenhorn und Eike Marten. Bestes Internationales Team auf Platz 23 war Garlef Baum mit Jan Schwitter und Markus Bohren aus der Schweiz.

Ergebnisse unter: https://www.manage2sail.com/de-DE/event/bf3e6174-6d94-4556-a822- 80bbd6d39e90#!/results?classId=d901493a-99f7-4fa0-9c37-dbae9439d360

Nachdem die 42 Drachen am Freitag bei herrlicher Sonne auf Wind warten durften, zeigte sich der Bodensee am Samstag und Sonntag grau in grau, aber dafür mit Wind - böig, drehend und oszillierend, aber eben - mit Wind. Manch einer nannte es "Alsterähnlich. Dazu gab's Grautöne in allen Variationen und die Kombi mit Regenschauern sowie Temperaturen für Mütze, Skiunterwäsche und Co und herrliche Segelzeit - fast 6 Stunden Wasserzeit und vier Wettfahrten am Samstag, drei weitere am Sonntag. Bei Wind aus westlichen Richtungen zwischen 10 und 18 bis 22 Knoten. Neben den Regatten gab es auch ein regionales Beiprogramm mit dem Oberbürgermeister Zeitler Empfang als Schirmherr in der Greth, eine Verkostung mit der Destillerie Senft und dem Weingut Aufricht rundeten das Programm ab. Die Segler und Organisatoren waren hoch zufrieden