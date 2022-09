Schweizermeisterschaft J70-Segelboote kämpfen vor Kreuzlingen um den Titel

Kreuzlingen, 24.08.2022

Vom 26. bis 28. August findet vor Kreuzlingen die Schweizermeisterschaft der J70-Klasse statt. Es haben sich 33 Crews angemeldet. Die Regatta wird vom Yacht-Club Kreuzlingen YCK durchgeführt.

In der J70 Klasse segelt die schweizerische und auch die internationale Elite des Segelsports. 20 Schweizer Teams vom Genfersee bis zum Bodensee, 11 Teams aus Deutschland und 2 aus Österreich gehen an den Start. Die Spitze ist so dicht, dass mindestens 10 Teams sich Chancen auf Titel und Medaillen ausrechnen können.

Der Yacht-Club Kreuzlingen organisiert in diesem Jahr nach der Swiss Sailing Super League im Juni bereits die zweite hochkarätige Segelregatta vor Kreuzlingen. Der tiefe Wasserstand stellt die Organisation und Hafenmeister vor spezielle Herausforderungen. Für alle Boote mussten und konnten Liegeplätze mit ausreichend Wassertiefe im Hafen gefunden werden. Die Regatten sind durch den Wasserstand allerdings nicht beeinträchtigt.

Für spannende Wettkämpfe sorgt vielmehr der Wind. Die Prognosen für die kommende Woche sind vielversprechend.

Bei einer angestrebten Laufzeit pro Wettfahrt von 45 Minuten werden wenige Meter im Ziel über die Platzierung entscheiden. Mindestens 4 und maximal 12 Wettfahrten werden gesegelt. Das schlechteste Ergebnis kann gestrichen werden. Ein Fehler in einem so engen, hochkarätigen Feld kann schnell 10 Plätze kosten. Glücklich, wer einen solchen Patzer dann streichen und die Titelchancen wahren kann.

Der Start zur 1. Wettfahrt ist auf den Freitag 11 Uhr geplant. Samstag und Sonntag wird die Startbereitschaft bereits auf 9 Uhr festgelegt.