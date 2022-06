Vier Boote geraten bei Regatta in Notlage

Hard, 25.06.2022 von IBN

Am Freitagabend (24.06.) kam es im Zuge einer Regatta zu einigen Einsätzen. Insgesamt vier Boote konnten bei Windstärken von bis zu sechs Beaufort nicht mehr aus eigener Kraft einen sicheren Hafen anlaufen, teilt die Polizeiinspektion Hard (Seepolizei) mit.

Die erste Meldung über ein manövrierunfähiges Segelboot in der Harder Bucht ging demnach um 17:07 Uhr ein. Es hatte sich eine Leine in der Schiffsschraube verfangen.

Kurze Zeit später folgte eine weitere Meldung über ein manövrierunfähiges Segelboot in der Lochauer Bucht, welches letztendlich vom Polizeiboot in den nächsten Hafen geschleppt werden musste. Ein weiteres Boot konnte vom Feuerwehrboot in den nächsten Hafen geschleppt werden. Bei einem weiteren Boot musste durch einen Taucher der Anker geborgen werden, um die Weiterfahrt zu ermöglichen.

Alle Schiffsführer*innen und die jeweiligen Boote konnten schlussendlich unbeschadet in sichere Häfen gebracht werden, so die Polizei.