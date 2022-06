Vermisstensuche im Hochrhein - Person tot aufgefunden

Gailingen, 22.06.2022 von IBN

Seit vergangenem Donnerstag (16.06.) wurde nach einem 51-jährigen Mann gesucht, der bei Gailingen in den Rhein zum Schwimmen ging. Am Montag (20.06.) wurde er bei Büsingen durch Beamte der Seepolizei des Kantons Thurgau am Hochrhein tot aufgefunden.

Wie die Polizei mitteilt, wurde der Rhein zuvor am Freitag und Samstag mittels Polizeihubschrauber und mit Booten des Wasserschutzpolizeipostens Reichenau sowie den Kantonspolizeien Schaffhausen und Thurgau nach dem Vermissten abgesucht.