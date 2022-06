Badeunfall: Zwei Wassersportler retten Leben

Hagnau, 20.06.2022 von IBN

In Hagnau gab es am vergangenen Samstag (18.06.) einen Badeunfall. Zwei Wassersportler retteten das Leben des betroffenen Mannes.

Ein 71-jähriger Mann ging abends zusammen mit seiner Ehefrau bei Hagnau im Bodensee schwimmen, meldet die Polizei. Er bekam durch eine Welle Wasser in die Lunge und verlor anschließend das Bewusstsein. Ein in unmittelbarer Nähe befindlicher Badegast hörte die Hilferufe der Ehefrau und brachte den bewusstlosen Mann an die Wasseroberfläche. Mit Hilfe eines anderen Wassersportlers konnte er auf dessen SUP-Brett an Land gebracht werden, wo er an den Notarzt und Krankenwagen übergeben wurde. Der Mann wurde später in stabilem Zustand ins Krankenhaus nach Friedrichshafen gebracht. Nur durch die schnelle Reaktion der zwei Helfer konnte dem Mann das Leben gerettet werden, so die Polizei. Leider haben die zwei Lebensretter sich bei der Sachverhaltsabklärung an Land nicht zu erkennen gegeben. Sie werden gebeten, sich bei der Wasserschutzpolizeistation (WSP) Überlingen unter der Telefonnummer 07551-949590 zu melden.