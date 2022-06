Segelboot gesunken

Friedrichshafen, 17.06.2022 von IBN

In der Nacht auf Donnerstag (16.07.) ankerte ein 60-jähriger Schweizer kurz nach Mitternacht am mit seinem Segelboot im Uferbereich vor dem Strandbad Friedrichshafen in circa drei Wassertiefe. Nachdem Wind aufkam, holte er den Anker auf und fuhr er gegen den starken Wellengang an und stellte nach ein paar heftigen Wellenschlägen massiven Wassereinbruch in der Kajüte fest.

Wie die Polizei mitteilt, sank das Segelboot in weniger als einer Minute schließlich auf Grund. Der 60-Jährige konnte unversehrt ans Ufer schwimmen, die Höhe des Schadens kann noch nicht beziffert werden.

Aufgrund der widrigen Wetterverhältnisse in der Nacht wurde die Bergung des gesunkenen Segelbootes am Fronleichnamstag vorgenommen. Hierbei kamen neben der Feuerwehr Friedrichshafen Taucher der Bergungstruppe der DLRG Meckenbeuren zum Einsatz, die mithilfe von Hebesäcken das havarierte Boot anheben konnten. Anschließend wurde das Segelboot in den Württembergischen Yachtclub am Seemoser Horn geschleppt. Weder beim Unfall noch bei den Bergungsmaßnahmen sind Betriebsstoffe ins Gewässer gelangt.

Während des Seenotrettungseinsatzes war neben der Wasserschutzpolizei Friedrichshafen die Feuerwehr Friedrichshafen mit drei Booten, fünf Einsatzfahrzeugen sowie 23 Feuerwehrleuten im Einsatz. Bei der Bergung des Bootes waren die Wasserschutzpolizei Friedrichshafen, die Feuerwehr Friedrichshafen mit drei Booten und vier Einsatzfahrzeugen sowie die DLRG Meckenbeuren mit zwei Booten im Einsatz, so die Polizei.