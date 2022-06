Bootsanhänger samt Schlauchboot gestohlen

Polizei bittet um Hinweise

Gailingen, 10.06.2022 von IBN

Im Zeitraum von Donnerstagnachmittag (09.07.), 17.00 Uhr bis Freitagmorgen (10.07.), 9.30 Uhr, stahlen unbekannte Täter einen Bootsanhänger samt darauf befindlichem Schlauchboot von einem Gartengrundstück in der Nähe des Hundesportplatzes in Gailingen am Hochrhein.

Wie die Polizei mitteilt, sei davon auszugehen, dass die Täter an dem Anhänger mit dem amtlichen Kennzeichen "BL-CK 222" zunächst das Schloss knackten und ihn dann mit einem anderen Fahrzeug wegzogen.

Auf dem Bootshänger befand sich ein Schlauchboot mit Aluminiumboden und Außenbordmotor mit der Bodenseezulassung

"FN32639" in einer auffälligen Camouflage-Farbe.

Der Außenborder der Marke Suzuki, Typ DS15, trägt die Seriennummer 01502F-512033.

Personen, die in den Abend- und Nachtstunden auf Freitag Verdächtiges im Bereich des Hundeplatzes beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf die Diebe oder den Verbleib des Hängers und des Schlauchbootes geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Gottmadingen, Tel. 07731 1437-0, zu melden.