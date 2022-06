YC Radolfzell ehrt langjährige Mitglieder

Hauptberufliche/r Segeltrainer/in gesucht

Radolfzell, 06.06.2022 von IBN

Mit knapp 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer fand Ende Mai im Milchwerk Radolfzell die diesjährige Jahreshauptversammlung des Yachtclubs Radolfzell (YCRa) statt. Während zahlreiche Mitglieder für ihre langjährige Treue geehrt wurden, will sich die Vorstandschaft verjüngen.

Die Erste Vorsitzende Elke Maurer und ihr Stellvertreter Ralf Welschinger appellierten an die Mitglieder, sich aktiv in den Yachtclub einzubringen. "Wir arbeiten alle engagiert im Ehrenamt, nur so kann ein so starker und großer Verein funktionieren", fordern Maurer und Welschinger die Mitglieder auf. Dieser Aufruf sei notwendig, da sich in den nächsten Jahren der Vorstand sicherlich verändern werde, teilt der YCRa mit. Auch Elke Maurer stelle nächstes Jahr ihr Amt zur Verfügung, da es ihr großer Wunsch sei, dass sich der Vorstand verjünge und sprach somit auch die Eltern der aktiven Seglerjugend an.