Derweil laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren, teilt der ausrichtende Lindauer Segler-Club (LSC) mit. Die begehrten RUND UM Cappies sind demnach bestellt und das Team der über 100 Helferinnen und Helfer kennt die Aufgaben. „Das klappt nur, wenn der ganze Verein dahintersteht und wir alle zusammen helfen.“ so Wettfahrtleiter Achim Holz. Nur noch das Wetter könne jetzt einen Strich durch die rechnung machen, heißt es weiter in der Mitteilung des LSC.

Der erste Startschuss soll am Starttag um 19.30 Uhr fallen. Startschiff ist auch in diesem Jahr wieder der Schaufelraddampfer "MS Hohentwiel".

Die 71. RUND UM findet in diesem Jahr zwei Tage nach Vollmond statt. Das bedeutet, dass es erwartungsgemäß heller sein wird und dadurch die Sicht erheblich besser wird.Wie auch in den letzten Jahren sind alle teilnehmenden Schiffe wieder mit einem mobilen Tracking- System ausgerüstet. So können alle segelbegeisterten Zuschauer das Rennen entweder über ihr Handy, oder am Rechner (unter www.lsc.de) verfolgen. Wie gewohnt mit aktuellen Kommentaren auf dem Live-Ticker!

Eingefleischte Fans werden auch in diesem Jahr wieder das Geschehen im Regatta-Zelt direkt am LSC verfolgen. RUND UM-Veteran Werni Hemmetter und Frank Bantle, ein ausgewiesener Wetterspezialist wird die ganze Nacht das Renngeschehen auf einer Großleinwand kommentieren, spannend analysieren und zusammenfassen. Für das leibliche Wohl sei sowohl im Clubhaus, als auch im Regattazelt gut gesorgt.

Auch in diesem Jahr werden wieder viele Augen auf die Katamarane gerichtet sein. Die unglaublich schnellen und imposanten High-Tech-Racer werden wieder sehr schnell in Führung gehen und sehr wahrscheinlich auch den Sieger der diesjährigen, 71. RUND UM unter sich ausmachen, heißt es in der Mitteilung des LSC. Aus dieser Gruppe sind schon viele bekannte Namen und damit Favoriten auf der diesjährigen Meldeliste zu lesen, so zum Beispiel auch der letztjährige Gewinner Fritz Schatz mit seinem Katamaran ORANGE UTAN sowie die „Skinfit“ von Fritz Trippolt, die Schweizer „Rocket“ von Hans-Joerg Etter und die NTTDATA von Christian Sach.