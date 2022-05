Mit dem SUP gegenan

Rekordversuch läuft planmäßig

Ludwigshafen/ Bregenz, 09.05.2022 von IBN

Meral Akyol ist aktuell dabei, nach eigenen Angaben als erste Frau überhaupt mit einem SUP-Board den Bodensee längs zu queren. Dabei will sie den bestehenden Zeitrekord des Schweizers Dario Aemisegger mit einer Gesamtzeit von zehn Stunden und sechs Minuten für die Strecke Ludwigshafen-Bregenz brechen.

Akyol ist heute morgen (9.05.) um 9.20 Uhr in Bodman- Ludwigshafen am Campingplatz Schacher Horn auf ihr SUP-Board gestiegen. Obwohl sie am Vormittag auf dem Überlinger See gegen den vorherrschenden Ostwind anpaddeln musste, befand sie sich um 14.00 Uhr, nach rund 30 Kilometern, bereits zwischen Hagnau und Immenstaad.

Über diesen Live-Track kann ihre aktuelle Position und Parameter mitverfolgt werden.