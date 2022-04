Paragleiter stürzt in den Bodensee

Bregenz, 21.04.2022 von IBN

Am Mittwochnachmittag (20.04.) startete ein 74-jähriger Paragleiterpilot mit seinem Gleitschirm im Bereich des Pfänderhanges in Bregenz. Er wollte auf einer Wiese in Lochau landen. Aufgrund starken Windes wurde der Pilot jedoch in den Bodensee hinausgetragen. Er stürzte schlussendlich circa 60 Meter vom Ufer entfernt in den See.

Wie die Polizeiinspektion Hard mitteilt, konnte der Mann nach 20 Minuten durch einen Ersthelfer von den Seilen des Gleitschirmes befreit werden und begab sich selbstständig ans Seeufer. Der Verunfallte wurde mit Unterkühlungen, jedoch ohne äußere Verletzungen, mit dem Rettungswagen in das Landeskrankenhaus Bregenz eingeliefert.