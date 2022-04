"Wie vor der Pandemie"

BSB blickt zufrieden auf den Saisonstart

Konstanz , 19.04.2022 von IBN

Die Osterfeiertage mit frühlingshaften Temperaturen lockten rund 43.000 Fahrgäste auf die Schiffe der Bodensee-Schiffsbetriebe (BSB). „Das ist ein sehr ordentlicher Start in die neue Saison, mit dem wir absolut zufrieden sein können.Diese Zahl liegt auf dem Niveau eines Osterwochenendes mit gutem Wetter, wie es auch vor der Pandemie war“, sagt Frank Weber, Geschäftsführer der BSB.

Am beliebtesten, so die BSB, waren die Rundfahrten auf dem Überlinger See ab Konstanz sowie die Verbindungen zur Insel Mainau.