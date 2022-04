Trailerboote im Fokus von Kriminellen

Tips zur Prävention

Konstanz, 05.04.2022 von IBN

Nach Lockerung der Corona-Maßnahmen und Aufhebung der Reisebeschränkungen in Europa ist in diesem Jahr mit einer erhöhten Anzahl von Außenbordmotor-Diebstählen zu rechnen, teilt die Wasserschutzpolizei mit.

Hinzu komme, dass durch die derzeitige Situation der legale Markt praktisch ausverkauft und für neue Sportboote und Außenbordmotoren mit langen Lieferzeiten zu rechnen sei.

Besonders ungesicherte Boote am Straßenrand oder auf dem Privatgrundstück nahe der Straße könnten das Ziel von Kriminellen werden können - insbesondere dann, wenn am Boot ein Außenbordmotor angebracht sei. Die Fahnder des Kompetenzzentrums für Bootskriminalität aus Konstanz bitten die Bevölkerung und Bootsbesitzer deshalb, zum Saisonstart besonders sensibel zu sein. Hinweise auf verdächtige Personen und Fahrzeuge oder sonstige Wahrnehmungen in Häfen oder an Trockenliegeplätzen helfen demnach der Polizei Straftaten zu verhindern oder nachträglich aufzuklären.

Die Wasserschutzpolizei weist in diesem Zusammenhang auch nochmals darauf hin, dass zugelassene Sportboottrailer maximal 14 Tage im öffentlichen Verkehrsraum an einer Stelle abgestellt werden dürfen.

Für Fragen zur Sicherung von Sportbooten, Trailern und Außenbordmotoren stehen die Beamten der Wasserschutzpolizei Konstanz, Kompetenzzentrum Bootskriminalität gerne zur Verfügung. Telefon: 07531 5902-300.