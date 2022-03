IBN Mitmach-Aktion:

Bild schicken - Karten gewinnen

Balingen, 16.03.2022 von IBN

Die International Ocean-Film-Tour kehrt nach pandemiebedingter Pause auf die Leinwand zurück. Für die Vorführungen am kommenden Wochenende (19. März in Konstanz und 20. März in Lindau) verlost die IBN zwei mal zwei Eintrittskarten.

„Das einzigartige Filmevent für alle, die das Meer lieben“, beschreibt der Münchner Produzent, der die Karten zur Verfügung stellt, die Filmvorführungen. In fünf Kurzfilmen mit einer Gesamtdauer von 120 Minuten werden aus unterschiedlichen Perspektiven die Meere betrachtet und Menschen, die in jeweils ganz besonderer und persönlicher Weise mit ihnen verbunden sind. Die Veranstaltung dauert inklusive Moderation und Rahmenprogramm circa zweieinhalb bis drei Stunden. Infos zur International Ocean-Film-Tour und weitere Vorführtermine sind auf der Webseite des Veranstalters zu finden.

So können Sie gewinnen:

Schicken Sie uns ein eigenes Foto, das von Ihrem persönlichen Erlebnis mit dem Meer erzählt, mit dem Betreff "Meer" an ibn@ibn-online.de. Die Absender der ersten beiden Eingänge erhalten jeweils zwei Eintrittskarten für eine der folgenden Vorstellungen (frei wählbar):

19.03.2022, 16.30 Uhr Cinestar Konstanz

19.03.2022, 20.15 Uhr Cinestar Konstanz

20.03.2022, 19.30 Uhr Inselhalle Lindau

Ihr Erlebnis, das Sie mit dem eingesandten Bild verbinden und Ihre Eindrücke von der besuchten Veranstaltung wird in einer der kommenden Printausgaben der IBN veröffentlicht. Sie erklären mit Ihrer Teilnahme, dass das eingesandte Bild zu diesem Zweck verwendet werden darf und keine Rechte Dritter verletzt werden. Einsendeschluss ist Freitag, 18. März, 12.00 Uhr. Bitte teilen Sie uns in Ihrer email Ihren Vor- und Zunamen mit.

Bei der Veranstalung gelten folgende Corona - Regeln (Angaben des Veranstalters):3G MIT FFP2 MASKE AM SITZPLATZ. Als Geimpft-/Genesen-Nachweis muss der QR-Code des digitalen Impfzertifikats der EU vorgelegt werden – entweder als Ausdruck oder per App. Ausnahmen: Kinder bis einschließlich 5 Jahren sind von 3G befreit, sowie Schüler die regelmäßig getestet werden. Nachweis: Schülerausweis oder Schulbescheinigung