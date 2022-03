Linssen eröffnet die Saison

Maasbracht, NL, 10.03.2022 von IBN

Vom 18. bis 24. März findet bei Linssen Yachts in Maasbracht, circa 40 Kilometer westlich von Düsseldorf gelegen, wieder das "Linssen Season Opening" statt. Wie die Niederländische Traditionswerft mitteilt, stehen verschiedene Modelle für eine Probefahrt zur Verfügung und es werden verschiedene interessante Seminare angeboten.

Demnach wird es täglich eine Charter-Informationsveranstaltung geben, in der alles über das Chartern einer Linssen-Yacht in Europa erzählt werde. Außerdem biete die Ausstellung die Möglichkeit, im Showroom neue und gebrauchte Yachten der verschiedenen Serien anzusehen und die Yachten in AC (mit Achterkabine) und Sedan (mit großer offener Plicht) in unterschiedlichen Längen direkt miteinander zu vergleichen.

Öffnungszeiten: Täglich zwischen 10.00 und 16.00 Uhr