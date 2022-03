Manöver- und Sicherheitstraining mit Oliver Ochse

Noch Plätze frei

Palma, 08.03.2022 von IBN

Segelberater Oliver Ochse, bereits langjähriger Referent auf der IBN-Aktionsfläche der Interboot, bietet vom 25. bis 27. März ein Skippertraining an, für das auf der Charteryacht noch Plätze frei sind.

Ochse teilt mit, dass es sich ausdrücklich um eine intensive und komprimierte Variante eines Skippertrainings zur Auffrischung und Vertiefung handle, das nicht für Anfänger geeignet sei.

Er verspricht, dass die maximal vier Teilnehmer auf der Archambault M 34 sehr schnell ein Gefühl für den Einfluss von Wind und Wellen auf die Manöver bekämen,weil das Boot ist sehr leicht gebaut sei. Da nur das Nötigste zum Segeln an Bord sei, ist keine Übernachtung an Bord möglich. Bei der Suche nach einer Unterkunft in der Nähe des Liegeplatzes könne geholfen werden, so Ochse. Die Teilnehmergebühr beträgt 450€ pro Person.

Im Mittelpunkt stehen

Wetterkunde und Routenplanung für die Balearen.

Sicherheitsmanöver unter Segeln und Motor.

Rettungswesten, AIS, DSC, PLB, Olas Sender, MobSaver Line.

Fragen und Anmeldung unter www.segelberater.com oder per email an Oliver@Segelberater.com