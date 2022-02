Rümpfe des neuen BSB-Elektrokatamarans schwimmen erstmals im Bodensee

Friedrichshafen, 11.02.2022 von IBN

Das neue E-Schiff der Bodensee-Schiffsbetriebe (BSB) ist in Friedrichshafen angekommen: Hierfür wurden die Mittelsektion und die Rümpfe per Schwerlasttransport von der Ostseestaal-Werft in Stralsund nach Friedrichshafen gebracht. Am Freitag, 11. Februar 2022, wurden die Rümpfe im hinteren Hafen eingekrant, vor die Werft der BSB geschleppt und in die Werfthalle aufgeslipt.

„In der Werft werden die Rümpfe und der Aufbaubereich jetzt zu einem kompletten Schiff verschweißt“, erklärt Christoph Witte, technischer Leiter und Mitglied der Geschäftsführung der BSB.

Danach erfolge der Innenausbau, der Einbau des Antriebs und der Batterien. Anschließend müsse die gesamte Elektrotechnik, Elektronik und Automation geprüft und programmiert werden, teilen die BSB mit. Insgesamt arbeiten demnach bis zu zehn Mitarbeiter der Werft Ostseestaal, die als Generalunternehmerin beauftragt ist, nun in der Friedrichshafener BSB-Werft am Schiff.

„Wir liegen mit den Arbeiten voll im Zeitplan“, so Witte. Bereits im Frühsommer solle der Stapellauf stattfinden. Danach folgen Probefahrten und bereits im Sommer 2022 werde das Schiff im Überlinger See zwischen Uhldingen und der Insel Mainau fahren.

Eine Schiffsflotte im Wandel

Wie das unternehmen mitteilt, sei die BSB-Flotte derzeit im Wandel: Alle Schiffe sollen demnach auf umweltfreundliche Antriebe umgestellt werden. „Das E-Schiff ist sozusagen der Auftakt von unserem großen Plan, bei allen Schiffen vom Kohlenstoff der fossilen Brennstoffe wegzukommen“, so Witte. Daher engagierten sich die BSB derzeit bei einer Vielzahl von alternativen Antriebsprojekten in der Schifffahrt. Vollelektrische Antriebe würden dabei nur ein Baustein sein. Das Ziel dahinter sei klar: „Wir möchten hier am Bodensee eine Modellregion für eine klimaneutrale Zukunft der Binnen-Fahrgastschifffahrt werden“, so Witte.

Weitere Bilder und Hintergrundinformationen zum Schiff werden in der Märzausgabe der IBN veröffentlicht.