Die Jugendweltmeister im 420er kommen aus Süddeutschland

Mussanah, Oman, 20.12.2021 von IBN

Mit einem Jugendweltmeistertitel im Gepäck und vier weiteren Top-Ten-Platzierungen kommen die Nachwuchsseglerinnen und Segler des German Sailing Teams von den Youth Sailing World Championships, die vergangene Woche im Golf von Oman ausgetragen wurden, nach Hause. Die 420er-Segler der Jugendnationalmannschaft Florian Krauß und Jannis Sümmchen vom Chiemsee und Starnberger See sind Weltmeister, Jan Voster (WYC) platzierte sich im Formula Kite auf Rang sieben.

Das Jahr 2021 geht für das bayerische 420er-Duo Florian Krauß und Jannis Sümmchen mit dem größten Erfolg ihrer bisherigen gemeinsamen Segelkarriere zu Ende: Wie der Deutsche Segler-Verband (DSV) mitteilt, gewannen die beiden 18 Jahre alten Segler aus der Jugendnationalmannschaft des DSV dieses Jahr bereits im 420er die Kieler Woche und die Deutsche Meisterschaft. Mit dem ersten gemeinsamen Weltmeistertitel krönten sie nun ihre bisherige Erfolgsbilanz mit dem ersten gemeinsamen Weltmeistertitel.

Am letzten Wettfahrttag konnten sie sich mit einem zweiten Platz im entscheidenden Rennen an die Spitze des 22 Boote starken Feldes setzen und sicherten sich so ihren ersten WM-Titel mit einem soliden Vorsprung von vier Punkten vor dem spanischen Team Ian Clive Walker March und Finn Dicke, so der DSV. Für die beiden Jugendweltmeister zahlte sich demnach auf dem sehr leichtwindigen Segelrevier vor allem ihre langjährige gemeinsame Wettkampferfahrung bei großen, internationalen Regatten aus, bereits 2019 nahmen sie an der U-17 Weltmeisterschaft der 420er im spanischen Vilamoura teil.

„Das war unsere letzte Regatta im 420er. Dass wir unsere gemeinsame Zeit in dieser Klasse mit einer Goldmedaille abschließen, war bis zum letzten Rennen nicht sicher“, sagt Steuermann Florian Krauß vom Yachtclub Seeshaupt am Starnberger See vom Yachtclub Seeshaupt am Starnberger See. „Wir hatten uns vorgenommen gut und solide zu segeln, immer gut zu starten und vorne mit dabei zu sein. Am Abend vor dem entscheidenden Rennen war uns aber klar, dass wir mindestens um Bronze segeln.“

Vorschoter Jannis Sümmchen vom Chiemsee Yacht-Club ergänzt: „Wir hatten dieses Jahr einen schwierigen Start, hatten beide unseren Schulabschluss, Flo studiert nun schon in München Jura. So haben wir wenig trainiert und erst im zweiten Halbjahr wirklich Fahrt aufgenommen. Der Gewinn der Deutschen Meisterschaft hat uns gezeigt, was wir zusammen leisten können.“

Wie es seglerisch mit dem erfolgreichen Team weitergeht ist derzeit noch nicht klar. „Wir werden nun umsteigen müssen, wenn wir künftig 470er segeln wollen, müssen wir uns trennen und uns jeweils eine Partnerin für ein Mixed-Team suchen“, sagt Florian Krauß. „Vielleicht steigen wir doch beide gemeinsam in den olympischen 49er um.“

Zahlreiche Top Ten-Platzierungen

Die 420er-Seglerinnen Lilli Zellmer (Segelvereins Rahnsdorf) und Franziska Steinlein (Bayerischer Yacht-Club), die erst seit diesem Jahr zusammen segeln und sich mit einem Sieg bei der Kieler Woche das Nationenticket für den Oman sicherten, kamen auf den zehnten Rang.

Bei den 29er, der Vorbereitungsklasse auf den olympischen 49er FX und 49er, kamen Anna Barth und Alva Feilcke vom Kieler Yacht-Club im Feld der 18 teilnehmenden Teams auf den siebten Platz. Die Rostocker 29er-Segler Carl Krause und Max Georgi vom Rostocker Segelverein Citybootshafen, die zu Beginn der Wettfahrten einen zweiten und dritten Platz verzeichnen konnten, wurden insgesamt 13. im Feld der 24 teilnehmenden Teams.

In der stark vertretenen ILCA 6 Klasse kam die deutsche Teilnehmerin vom Duisburger Yacht-Club Pia Conradi im Feld der 46 Teilnehmerinnen auf den 35. Platz, bei den Herren segelte Mats Schönebeck vom Norddeutschen Regatta Verein (NRV), der einen Lauf gewinnen konnte, auf den 12. Platz und positionierte sich damit klar im ersten Viertel der 50 Teilnehmer großen Startergruppe.

Im halb-foilenden Nacra15, der ebenfalls wie der olympische Nacra17 von einem Mixed-Team gesegelt wird, kam Steuermann Leonard Beyer (NRV) mit seiner Vorschoterin Zoe Coers (Segelklub Bayer-Uerdingen) in ihrer ersten gemeinsamen großen Regatta auf den neunten Platz. Auch dieses Team segelt erst seit wenigen Wochen zusammen in der olympischen Nachwuchsklasse.

Ebenfalls unter die Top Ten kam Kitesurfer Jan Vöster (Württembergischer Yacht-Club), der in der mit 16 internationalen Startern besetzten Formula Kite Klasse auf den siebten Rang kam. Eine deutsche Surferin war bei den Jugendweltmeisterschaften nicht dabei.

Jugendweltmeisterschaft 2021: Ergebnisse

29er weiblich

1. GBR – Emily Mueller/Florence Brellisford

2. USA – Charlie Leigh/Sophie Fisher

3. SLO – Alja Petric/Katja Filipic

7. GER – Anna Barth/Alva Feilcke

29er männlich

1. FRA – Hugo Revil/Karl Devaux

2. ESP – Mateo Codoner Alemany/Simon Condoner Alemany

3. USA – Ian Nyenhuis/Lasse Lindell

13. GER – Carl Krause/Max Georgi

420er weiblich

1. ESP – Neus Ballester Bover/Andrea Perello Mora

2. USA – Vanessa Lahrkamp/Katherine McNamara

3. FRA – Manon Pennaneac’h/Victoire Lerat

10. GER – Lilli Zellmer/Franziska Steinlein

420er männlich

1. GER - Florian Krauß/Jannis Sümmchen

2. ESP – Ian Clive Walker March/Finn Dicke

3. ISR – Roi Levy/Ariel Gal

ILCA 6 weiblich

1. PER – Florencia Chiarella

2. SUI – Anja von Allmen

3. FRAU – Théa Luba

35. GER – Pia Conradi

ILCA 6 männlich

1. BER – Sebastian Kempe

2. SLO – Luka Zabukovec

3. POR – José Gomes Saraiva Mendes

12. GER – Mats Schönebeck

Formula Kite weiblich

1. ISR – Gal Zukerman

2. POL – Julia Damasiewicz

3. FRA – Héloise Pégourié

Formula Kite männlich

1. SGP – Maximilian Maeder

2. ITA – Riccardo Pianosi

3. RUS – Mikhail Novikov

7. GER – Jan Vöster

Nacra 15

1. FRA – Thomas Proust/Eloise Clabon

2. USA – Kay Brunsvold/Cooper Delbridge

3. SUI – Axel Grandjean/Noemie Fehlmann

9. GER – Leonard Paul Henry Beyer/Zoe Coers