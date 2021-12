Hohe Teilnehmerzahl bei Online-Mitgliederversammlung der IWGB

Friedrichshafen, 13.12.2021 von IBN

Am vergangenen Donnerstagabend (09.12.) traf sich die Internationale Wasssersportgemeinschaft Bodensee (IWGB), der 31 Trägerverbände und über 200.000 Mitglieder aus allen Sparten des Wassersports und des nautischen Gewerbes am See angehören, online zu einer Mitgliederversammlung. Präsident Edgar Raff konnte 27 Deligierte, sowie als Gast die Präsidentin des Deutschen Seglerverbandes, Monika Küppers begrüßen.

In der Mitgliederversammlung berichtete der Vorstand über die verschiedenen Aktivitäten, die seit dem letzten (realen) Treffen im Frühjahr 2019 stattgefunden hatten, über die Entwicklungen beim Zertifizierungsprogramm für Hafenanlagen, dem "Blauen Anker", sowie den aktuellen Themenfeldern, mit denen sich die IWGB derzeit und in den kommenden Monaten auseinandersetzt.

In den Wahlen wurden Edgar Raff als Präsident, Rudi Kraftcsik als Zweiter Vorsitzender und Dirk Kreidenweiß als Schriftführer und Kassierer ohne Gegenstimmen wiedergewählt.

Ein ausführlicher Bericht von der virtuellen Mitgliedervesammlung wird in der kommenden Januarausgabe IBN zu lesen sein.