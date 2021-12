Gut sechs Wochen nach Schließung der Tore erreichte die Landesgartenschau Überlingen 2020 GmbH (LGS) die Nachricht, dass der Uferpark als Hauptbestandteil der Landesgartenschau mit dem Landschaftsarchitektur-Preis 2022, den der Bund Deutscher Landschaftsarchitekten (bdla) Baden-Württemberg ausgelobt hatte, ausgezeichnet wurde. Der Uferpark wurde von Marianne Mommsen und Gero Heck vom Berliner Landschaftsarchitekturbüro "relais LA" entworfen und umgesetzt.

Wie die LGS mitteilt, sei die Landesgartenschau trotz aller Einschränkungen durch die Corona-Pandemie mit 700 000 Besucherinnen und Besuchern ein großer Erfolg gewesen. Oberbürgermeister Jan Zeitler gratulierte Marianne Mommsen: „Es freut mich außerordentlich, dass der Uferpark, den wir schon immer in seiner Qualität als herausragend und in seiner Gestaltung als für den Ort extrem passend empfunden haben, nun auch von der Fachwelt als ausgezeichnet gewürdigt wird“, so das Überlinger Stadtoberhaupt. „Und ich freue mich darauf, wenn im kommenden Jahr die Bürgerschaft den Park in seiner ganzen Vielfalt und vor allem mit den freien Seezugängen und den vielen Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten genießen kann.“