WYC-Team segelt beim DSL-Pokal spontan und ohne Training auf Rang sechs

Berlin, 09.11.2021 von IBN

Zum Saisonende der Deutschen Segel-Bundesliga wird seit fünf Jahren um den Deutschen Segelliga-Pokal gekämpft. Clubs aus der ersten wie zweiten Liga und solche, die sich für die zweite Liga qualifizieren wollen, segeln im Liga-Format mit wechselnden Gegnern in Startgruppen von sechs oder sieben Booten gegeneinander. So auch am vergangenen Wochenende (6. und 7. November) auf dem Berliner Wannsee. Der Württembergische Yacht-Club hatte als Erstligist kurzfristig einen Startplatz bekommen - und ebenso kurzfristig ein Team zusammengestellt.

Wie der Club mitteilt, gingen Yannick Hafner, Carlo Schnetz, Patrick Keck und Julia Grötzinger als WYC-Quartett ohne vorausgehendes Training ins Rennen. Yannick Hafner hatte demnach im Liga-Format zuletzt vor einem Jahr gesteuert. Carlo Schnetz war, wie Hafner, in der Liga-Saison 2021 ein paar Mal als Crew im Einsatz, Patrick Keck mehrmals in der Junioren-Liga und Julia Grötzinger beim ligaähnlichen Damenwettbewerb um den „Helga-Cup“.

Bei mittlerem Wind - der am Wannsee bekanntermaßen von starken und drehenden Böen (diesmal auch mit Hagelschauern) überlagert wird - gelang dem Team so mancher Start recht gut. „Am Wannsee ist es besonders wichtig, nach dem Start selbst entscheiden zu können, wo man fahren möchte“, erläuterte Hafner die Strategie, die am Samstag meist aufging. Zwei erste und zwei zweite Plätze waren eine gute Ausgangslage für den zweiten Tag. Doch am Sonntag war der Wind stärker, kleine Fehler schlichen sich ein - „und schon ist man mitten im Gewusel drin“, so Hafner weiter. Man müsse im übertragenen Sinne schon die Ellenbogen einsetzen, um da wieder herauszukommen. Zwei zweite, aber auch drei fünfte Plätze waren die Ergebnisse am Sonntag. Insgesamt segelte der WYC damit auf Rang sechs im Feld der 20 Vereine.

„Da hat jeder von uns was mitgenommen“, ist Hafners Bilanz. Neun Rennen zum Saisonende brachten eine Menge Erfahrung für alle vier Crew-Mitglieder. „Das ist vor allem ein wertvoller Erfahrungsschatz für unseren Liga-Kader. Damit verjüngt sich der Kader auch. Und das ist ein wesentliches Ziel unseres Engagements in der gesamten Liga“, so Team-Manager Klaus Diesch.

Den Pokal gewonnen hat der SV03 Berlin auf seinem Heimatgewässer vor dem Zweitliga-Meister Düsseldorfer YC. Für den Württembergischen Yacht-Club war es der vierte Einsatz in einem Liga-Format in Berlin. Zwei „Spieltage“ wurden in der 1. Liga auf dem Wannsee gesegelt, dazu einer der Junioren-Liga und nun der Pokal.