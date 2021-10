Bau des E-Kats hat begonnen

Konstanz/ Stralsund, 14.10.2021 von IBN

In der Werft Ostseestaal in Stralsund wurde das erste Bauteil für den neuen Katamaran der Bodensee-Schiffsbetriebe (BSB) aus einer Aluminiumplatte geschnitten. Das Kursschiff mit Elektroantrieb soll ab Sommer 2022 auf dem Überlinger See im Einsatz sein.

Wie die BSB mitteilen, sehe der weitere Zeitplan vor, dass die Katamaran- Rümpfe und der Aufbaubereich bereits im Januar an die Werft in Friedrichshafen geliefert werden.