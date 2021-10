Segeln nach Regeln - virtuelles Regelkundeseminar für Regattasegelnde

Friedrichshafen, 13.10.2021 von IBN

Der Landes-Segler-Verband Baden-Württemberg bietet, jeweils Ende Oktober und Ende November, wieder virtuelle Regelkundeseminare für Regattasegelnde, Trainer und Wettfahrtoffizielle an.

Wie der Landes-Seglerverband Baden-Württemberg (LSV BW) mitteilt, finden die Termine in modularer Form abends unter der Woche statt und beschäftigen sich mit den aktuellen Wettfahrtregeln Segeln. Durchgeführt werden die Seminare in Kleingruppen - dies biete viel Platz, um eigene Erfahrungen und Fragestellungen der Teilnehmenden von der Regattabahn im Seminar auszutauschen und zu diskutieren, so der Verband. Es werde nicht einfach "Regel für Regel" durchgesprochen, sondern praxisnah anhand vieler Beispiele der Ablauf einer Wettfahrt in den verschiedenen Situationen vom Start bis ins Ziel erklärt und diskutiert.

Die Seminare sind offen für Seglerinnen und Segler aus allen Landesverbänden, die Anmeldung zu den Seminaren ist über die "Akademie" des LSV BW möglich.