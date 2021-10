Finnischer Meister gewinnt SAILING Champions League 2021

SV Kreuzlingen segelt souverän auf den zweiten Platz

Porto Cervo, 11.10.2021 von IBN

Das Finale der SAILING Champions League zeigte am Wochenende, vom 07. bis 10. Oktober in Porto Cervo, spektakuläre Rennen. Zwar musste der Titel „Best Yacht Club of the Year” vom Bodensee (letztes Jahr SMC Überlingen) an die Meister der finnischen Nationalliga abgegeben werden, jedoch hätten die Kreuzlinger Segler den Titel beinahe für das heimische Revier verteidigt. Souverän erkämpften sie den zweiten Platz, punktgleich vor dem Flensburger Segel-Club auf Rang drei.

Erstmalig fanden die Qualifikations- und Finalläufe ausschließlich im Hafen des gastgebenden Yacht Club Costa Smeralda statt. Das Finale der besten vier Clubs war nach 40 Qualifikationsrennen an Spannung nicht zu überbieten, so der Veranstalter. Wie im Vorjahr fiel die Entscheidung erst im letzten Finalrennen. Die Seglervereinigung Kreuzlingen ging mit einem Rennsieg in das Finale. Das erste Finalrennen gewann der Flensburger Segel-Club, das zweite die Finnen, das dritte die Dänen. Damit stand fest, dass erst der Sieger des letzten Finalrennens der Gesamtsieger der SCL 2021 wird.