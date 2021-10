Dieses Wochenende ist Sailing Championsleague-Finale

Hopp, Schwyz! SV Kreuzlingen vertritt den Bodensee

Porto Cervo, 07.10.2021 von IBN

Die Saison 2021 geht in vielen nationalen Segel-Ligen in diesen Tagen zu Ende, doch der Höhepunkt auf europäischer Ebene steht noch bevor. Das Finale der Sailing Champions League findet vom 7. bis 10. Oktober in Porto Cervo auf Sardinien statt. Die besten 30 Segelclubs aus 15 Ländern kämpfen um den Titel „Best Yacht Club of the Year“.

Während die Vorjahressieger aus Überlingen und auch die Segler aus Hard in diesem Jahr nicht an den Start gehen, haben sich dreizehn Clubs -wie die Seglervereinigung Kreuzlingen für die Schweiz- als nationaler Meister ihrer Segel-Liga aus dem Vorjahr direkt für das Finale in Porto Cervo qualifiziert. Zwölf Clubs haben sich ihren Startplatz bei der Qualifikationsregatta im Juli in Kiel gesichert. Die übrigen Plätze wurden per Wildcard vergeben.