Deutsche Meisterschaften im Skiff und im Surfen

Zwei Meistertitel und dreimal Platz drei für den Südwesten

Kiel, 28.09.2021 von IBN

Gemeinsam mit den 49er-Skiffs wurden vor Kiel am Wochenende (23.-26-09.) die ersten deutschen Meistertitel im IQ-Foil-Surfen vergeben.

Wie der Landes-Seglerverband Baden-Württemberg (LSV) mitteilt, haben Niklas Engelmann vom YC Langenargen und Justus Mickausch vom YC Club Radolfzell ihre nationale Serie im olympischen 49er fortgesetzt. Nachdem sie im August schon den Titel der Junioren (U21) geholt hatten, haben sie vor Kiel noch einen draufgesetzt und den Senioren-Titel im 49er-Skiff gewonnen.

Ebenfalls stark platzierten sich demnach Katharina Schwachhofer und Elena Stoltze vom YC Radolfzell in der olympischen Frauen-Disziplin 49er FX. Die beiden 18-jährigen Abiturientinnen belegten Platz drei.

Die für Paris 2024 neue olympische Surfdisziplin auf Foils habe fünf Jahre nach der Olympia-Teilnahme mit Toni Wilhelm (Württembergischer YC) auf dem RSX-Board vor Rio 2016, wieder deutlichen Zulauf, so der LSV. Die spektakuläre Foiling-Disziplin zieht demnach nicht nur Surf-Profis wie den gebürtigen Radolfzeller Sebastian Kördel (Norddeutscher Regatta Verein) und Lena Erdil (ebenfalls NRV) an, sondern auch Quereinsteiger, wie Alisa Engelmann vom YC Langenargen, die vor knapp einem Jahr vom 49er FX aufs Surfboard gewechselt ist. In Kiel ebenfalls für Baden-Württemberg am Start war Jonne Heimann (Württembergischer YC), der die Internationale deutsche meisterschaft auf Platz vier beendete und damit Rang eins in der U-21-Wertung belegte.

Weitere Hintergrundinformationen werden in der kommenden Ausgabe der IBN zu lesen sein.