Morgen startet die Rund Um

Lindau, 24.09.2021 von IBN

Rund 250 Boote sind gemeldet und machen sich morgen, den 25. September um 7.00 Uhr auf den Weg rund um den Bodensee.

Pandemiebedingt wurde die traditionelle Wettfahrt in den Herbst verschoben und findet in diesem Jahr auch nicht als Nachtregatta statt. Auf fällt der Kurs durch den Überlinger See mit der legendären „Mainauflaute“ aus.

Gestartet wird morgens um 7.00 Uhr vor Lindau. Die erste Tonne befindet sich vor Romanshorn. Von da aus geht der Kurs nach Konstanz und zurück nach Lindau. Die Wettfahrt endet um 21.00 Uhr. Boote, die nicht innerhalb des Zeitlimits in Ziel kommen, werden nicht gewertet.