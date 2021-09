Contendertitel geht in den Norden

Unteruhldinger Gernot Götz auf Rang 4

Reichenau, 23.09.2021 von IBN

Max Billerbeck gewinnt den Titel des Deutschen Meisters der Contender Klasse 2021, vor Markus Maisenbacher ( 2.) und Jörg Gosche (3.) Herzlichen Glückwunsch.

8 faire Wettfahrten bei den vorhergesagten Bedingungen! Die veranstaltenden Jollensegler Reichenau zeigten mal wieder dass sie nicht nur segeln sondern auch erstklassig Regatten ausrichten können. Sie zogen alle Register auf dem Wasser um die IDM der Contender fair durchzubringen.

Die Windvorhersage war denkbar schlecht, lediglich am Sonntag war aufgrund des Wetterumschwungs auf einen Wettfahrttag zu hoffen.



Doch die Wettfahrtleitung war kreativ und schleppte die 45 gestarteten ContenderseglerInnen bereits am Freitag morgen weit in den Untersee. Zwischen der Höri und dem Schweizer Seerücken. Dort gibt es vormittags bei Sonne nahezu immer leichte Thermik. So auch am Freitag – wo 3 Läufe bei leichtem gesegelt werden konnten. Wohlgemerkt bei spiegelglattem Wasser und Sommerlichen 28 Grad direkt vor dem Clubgelände.



Am Samstag bei gleicher Großwetterlage ging es noch etwas weiter, um vor Wangen Wettfahrten bei etwas stärkerem Wind zu segeln. So war die IDM am Samstag schon mit 5 Wettfahrten „im Sack“.

Zum krönenden Abschluss der IDM am Sonntag kam dann der Wetterumschwung 4 bis 6 Bf. aus West und es konnten nochmals 3 Wettfahrten direkt vor der Insel durchgeführt werden.