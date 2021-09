Erfolgreicher Auftakt der Jubiläms-Interboot

Friedrichshafen, 19.09.2021 von IBN

In ihrer ersten Zwischenbilanz am Sonntagmittag zeigen sich die Veranstalter zufrieden: 17 500 Wassersportfans besuchten demnach bereits am ersten Wochenende die 60. Interboot.

„Einen besseren Auftakt hätten wir uns nicht wünschen können. Die Resonanz unserer Aussteller und Besucher zeigt, dass wir auf dem richtigen Kurs sind und mit unserem Schutz- und Hygienekonzept allen ein sicheres Erlebnis bieten können“, teilt Projektleiter Dirk Kreidenweiß mit. Nicht nur das Messegelände erfreute sich, trotz strahlenden Sonnenscheins großen Zulaufs, sondern auch die traditionelle Interboot-Trophy auf dem Bodensee sei ein voller Erfolg gewesen.

Rund 280 Aussteller zeigen noch bis nächsten Sonntag, 26. September in sechs Messehallen, Foyers und Freigelände Neuheiten und Produkte wie Boote, Boards und Zubehör.