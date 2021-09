WYC-Team fährt mit weiblicher Verstärkung nach Warnemünde

Fünfter Event der Segel-Bundesliga

Friedrichshafen, 14.09.2021 von IBN

Der fünfte und vorletzte „Spieltag“ der 1. Segel-Bundesliga 2021 wird vom 17. bis 19. September (Freitag bis Sonntag) auf der Ostsee vor Warnemünde stattfinden. Für den Württembergischen Yacht-Club werden Simon und Felix Diesch, Ellen Bauer und Carlo Schnetz starten.

Voller Vorfreude ist WYC-Steuermann Simon Diesch vor dem Liga-Event in Warnemünde. Nach dem Ende der Olympia-Kampagne im Mai, in der er das Ticket im 470er für Tokio knapp verpasst hatte, war Diesch kaum mehr auf Regatten. „Aber ich hab’s noch nicht ganz verlernt“, meinte er nach einer Regatta vor gut einer Woche und dem Liga-Training vor ein paar Tagen grinsend. Nach mehreren Monaten Wettkampfpause ist er ganz heiß auf drei Tage Liga-Event. „Wir erwarten überwiegend leichte Winde. Warnemünde steht bei den Seglern ja eigentlich für Wind und Welle. Aber wir nehmen es, wie es kommt,“, sagt Simon Diesch. „Für mich sind die Liga-Events auf dem Meer das Sahnehäubchen.“

Ellen Bauer wird erstmals in der 1. Liga segeln. Sie kennt sich auf den J70-Yachten, die in der Liga eingesetzt werden, bestens aus, ist sie doch bei internationalen Damen-Regatten schon lange in dieser Bootsklasse aktiv. Ellen Bauer hat auch zum Aufbau der Damen-Teams des WYC maßgeblich beigetragen. Für die Taktik ist Simons Bruder Felix Diesch zuständig. Die beiden Brüder sind früher viel miteinander gesegelt, verstehen sich an Bord perfekt. Vierter in der Crew ist Carlo Schnetz. Er ist der jüngste an Bord und steht für die Integration der Jugend im Liga-Kader des WYC. Auch er ist schon mehrfach bei den Bundesliga-Einsätzen dabei gewesen. Voriges Jahr war er mit Simon und Felix Diesch auch auf der Ostsee dabei, als das Team in Kiel auf den fünften Platz segelte.

Am Donnerstag ist noch ein Trainingstag auf der Ostsee vorgesehen, am Freitag geht es dann mittags los. „Wir werden unser Bestes geben, um ein solides Ergebnis abzuliefern“, verspricht Simon Diesch.

Gastgeber an der Ostsee ist der Akademische Segelverein Warnemünde. Geplant sind 16 Wettfahrten für jeden der 18 Vereine in der 1. Liga. Fortlaufende Ergebnisse sind unter www.deutsche-segelbundesliga.de verlinkt.