Interessantes Nachwuchsprojekt

Kiel, 10.09.2021 von IBN

Sie sind die Modellathleten des Segelsports: die Akteure im Finn und Starboot. Ihr Dilemma: Seit der Weltverband das Starboot für 2016 und nun auch den Finn für 2024 aus dem Olympiaprogramm gestrichen hat, ist ihnen die Spitzensport-Basis verloren gegangen.

Während die Finn-Klasse abseits des Olympia-Status' ihren Weg noch finden muss, hat die Starklasse mit der Star Sailors League (SSL) bereits neue Events kreiert, lockt Top-Athleten aus anderen Klassen in das Kielboot. Das SSL-Finale ist in den vergangenen Jahren somit zum „Who is Who“ des Segelsports geworden. Doch die Stare greifen nicht nur in das obere Regal, in Deutschland gelingt der Aufbau auch über den Nachwuchs.