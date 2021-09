Star WM: Negri/Kleen in Führung

Ein paar Sekunden zu früh und die WM-Ambitionen bekommen einen kräftigen Dämpfer.

Die Titelverteidiger Mateusz Kusznierewicz/Bruno Prada (Polen/Brasilien) kassierten im Auftaktrennen des zweiten Segeltages bei der Starboot-Weltmeisterschaft im Rahmen der Kieler Woche eine Frühstart-Disqualifikation und müssen fortan mit aller Vorsicht über den Parcours steuern. Dagegen kann die italienisch-deutsche Kombination Diego Negri/Frithjof Kleen weiterhin voll auf Angriff setzen. Die Gardasee-Connection landete nach Platz vier am Mittwoch heute einen Doppelsieg und führt damit die WM-Wertung vor Tonci Stipanovic/Tudor Bilic (Kroatien) und Xavier Rohart/Ante Sitic (Frankreich/Kroatien) an.

„Ein typischer Negri“, kommentierte Kleen die beiden Siege trocken im Ziel. „Ganz konservativ herausgesegelt: Kein Risiko eingehen, immer auf den Top-Speed setzen, auf allen Kursen – sehr kontrolliert. So wollen wir weitermachen. Es gibt nichts zu ändern“, sprachs und entschwand zum Wiegen. Auch auf der Waage war alles okay, und so konnte Kleens Steuermann den Tag mit einem einzigen Wort treffend rekapitulieren: „Unglaublich!“ Mit neun Punkten Vorsprung in der Gesamtwertung vor Stipanovic/Bilic sieht sich Negri in einer starken Position, aber „wir schreiben niemanden ab. Auch Mateusz und Bruno sind nach ihrem siebten Platz in der zweiten Wettfahrt stark zurückgekommen. Es sind noch einige Mannschaften im Spiel“.Der Kroate Stipanovic schwimmt derzeit auf einer Woge des Erfolges. Nach dem Gewinn von Olympia-Silber im Laser vor einem Monat ist ihm der Umstieg auf den Star mit einem zweiten und einem achten Platz heute perfekt gelungen. „Ich liebe diese Klasse, seit ich segele, aber es ist nun mit 35 Jahren meine erste WM-Teilnahme im Star“, so Stipanovic. „Wir müssen uns noch auf den Trimm des Bootes und auf die Klassenregeln einstellen, was in Sachen Pumpen erlaubt ist und was nicht. Daher agieren wir sehr ruhig, sind aber glücklich mit dem, wie es bisher gelaufen ist.“ Zwei Strafkringel verdarben ihm im zweiten Rennen eine noch bessere Platzierung, so dass seine Kampfansage nicht unberechtigt ist: „Wir wollen so weitermachen wie bisher. Es ist erst Halbzeit, und wenn ich antrete, dann will ich natürlich auch ganz vorn segeln.“