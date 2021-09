Gennaker segeln mit Petit Chasseur in Palma.

Palma de Mallorca, 07.09.2021 von IBN

Noch einmal segeln gehen, bevor der Winter kommt.

Entspanntes segeln mit dem Gennaker, Segeltrimm und optimale Manöver stehen beim Training mit Oliver Ochse im Focus.





Gennaker setzen

Gennaker bergen

Gennaker Halse

verschiedene Bergemethoden

Am Wind Trimm

Segeln nach VMG Downwind

Donnerstag 2. bis 5. Dezember

Intensives üben mit und ohne Gennaker in der Bucht von Palma.

Alle weiteren Informationen zum Training findest Du hier oder sende Deine Fragen und Anmeldung per EMail an: Oliver@Segelberater.com