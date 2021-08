Knapp 4000 Euro Sachschaden um zwei Fender zu stehlen

Konstanz, 24.08.2021 von IBN

Im Zeitraum von Samstag, 24.07.2021 bis Samstag, 21.08.2021 haben bislang unbekannte Täter die blaue Persennig eines weißen Motorbootes aufgeschlitzt und zwei Fender gestohlen, wie die Polizei mitteilt.

Das Boot lag direkt neben der Fahrradbrücke am Seerhein. Zudem wurde vermutlich so stark an der Persennig gerissen, dass sich sogar die Schrauben aus dem Boot lösten. Der Sachschaden beläuft sich auf knapp 4000 EUR. Die Beamtinnen und Beamten der Wasserschutzpolizeistation Konstanz haben die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum geschilderten Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit der Wasserschutzpolizeistation Konstanz, Telefonnummer: 07531 59020, in Verbindung zu setzen.