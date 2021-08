Oberleitung gestreift

Allensbach, 22.08.2021 von IBN

Ein 58-jähriger Mann wollte um 10.45 Uhr seine Jolle auf einem mitgeführten Bootsanhänger an den Bodensee verbringen und streifte dabei am Bahnübergang in der Brunnengasse mit dem Mast die Stromoberleitung des Bahnverkehrs.

Die Bekleidung des Geschädigten fing durch den Kontakt mit der Stromleitung Feuer, wodurch der Mann schwerste Verbrennungen am Körper erlitt und mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden musste. Der Bahnverkehr wurde zeitweise vollständig gesperrt und war bis in die Nachmittagsstunden beeinträchtigt.