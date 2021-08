Die anstehende Interboot in Friedrichshafen habe zum Beginn dieser Partnerschaft geradezu perfektes Timing. Neben dem eigenen Bootspunkt-Stand werden die Bootspunkt-Experten während der gesamten Messezeit auch auf dem Sunbeam-Stand zu finden sein.

Die Firma Bootspunkt ist ein Geschäftsbereich der Ditoma GmbH, einem in Ludwigsburg ansässigen Großhändler für Oberflächentechnik. Über zwei Ladengeschäfte in Ludwigsburg und Kirchberg am Bodensee sowie einen Onlineshop vertreibt das Unternehmen Segelboote, Motorboote, Schlauchboote sowie Zubehör und Teile von bekannten Marken. Der Produktschwerpunkt liegt neben Booten unter anderem auf E-Motoren der Marken ePropulsion und Torqeedo, Segeln von Quantum Sails und Bootselektronik aus dem Hause Navico mit den Marken Lowrance, Simrad und B&G. Darüber hinaus umfasst das Sortiment verschiedene Produkte zur professionellen Bootspflege und Werterhaltung von Meguiars sowie der Eigenmarke Bootspunkt.