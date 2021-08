Übermut tut selten gut; Motorboot verletzt Stand-Up-Paddler

Konstanz, 16.08.2021 von IBN

Verwunderung bei der Besatzung des Wasserschutzpolizeibootes aus Konstanz löste am Freitag, 13.08.2021, gegen 16:25 Uhr, ein Einsatz bei Konstanz aus.

Ein Anrufer hatte mitgeteilt, dass ein Boot einen Fischereigrenzpfahl gerammt und dieser dann einen vorbeifahrenden Stand-Up-Paddler am Arm verletzt habe. Als die Besatzung vor Ort eintraf, fand sie den 63jährigen Bootsführer samt Besatzung in Feierlaune vor. Da die Bootsbesatzung unterschiedliche Feuerwehrhelme aus verschiedenen Epochen Deutscher Geschichte (Pickelhauben, Stahlhelme) trugen und auf dem Boot mehrere leere Bierflaschen festzustellen waren, wurde der Bootsführer einem Alkoholtest unterzogen, der negativ ausfiel. Ein mit Batterien angetriebenes und in Betrieb befindliches Blaulicht im Fahrstand wurde durch die Wasserschutzpolizei einbehalten. Den Bootsführer erwartet nun eine Strafanzeige.