Blaualgen im Hafen von Horn TG

Horn, 13.08.2021

Im östlichen Hafen der Gemeinde Horn sind vergangenen Mittwoch blaue Verfärbungen an der Wasseroberfläche festgestellt worden. Untersuchungen des Amts für Umwelt des Kantons Thurgau haben gezeigt, dass es sich um toxische Blaualgen handelt.

Am Mittwoch, 11. August 2021, wurde dem Amt für Umwelt gemeldet, dass im östlichen Hafen von Horn an der Wasseroberfläche blaue Verfärbungen auftreten. Die Gemeinde Horn hat aufgrund des Verdachts, dass es sich um Blaualgen handeln könnte, vorsorglich den betroffenen Bereich abgesperrt und Warntafeln aufgestellt.

In der Zwischenzeit hat das Amt für Umwelt Wasserproben mikrobiologisch untersucht und das Blaualgenvorkommen bestätigt. Es handelt sich um verbreitete, potenziell gefährliche Arten, die Blaualgentoxine bilden können. Bei der Zersetzung der Algenbestände werden die Blaualgentoxine freigesetzt. Diese Toxine können für Menschen und Tiere giftig sein.

Die Blaualgenvorkommen sind von Auge gut erkennbar und liegen in diesem Fall in einem abgrenzbaren Bereich im Hafen. An den Badeplätzen und anderen Uferbereichen am Bodensee besteht deshalb keine Gefahr.