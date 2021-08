SUP & Grill Tour

Friedrichshafen, 10.08.2021 von IBN

SUP – drei Buchstaben, die sich in den vergangenen Jahren ein ganz neues Standing erarbeitet haben.

Trendsport, Lifestyle oder Spaßgerät sind nur einige Schlagworte die hier zutreffen und die Zahl der SUPer auf nahezu jedem Gewässer hat sich exponentiell vermehrt.

Mit der SUP & Grill Tour trägt die INTERBOOT dieser Entwicklung Rechnung und legt eine neue Veranstaltungsreihe auf. An Wochenendtagen im August besuchen wir mit einem großen Floß einige Paddelgebiete am Bodensee und laden alle Paddler ein, sich gratis ein Stück Grillgut und ein kühles alkoholfreies Getränk abzuholen, zum Sound von DJ Shorty um das Floß treibend eine entspannte Zeit zu verbringen und einfach das Leben zu genießen.

Los ging´s am Samstag, 31.07. in der Kressbronner Bucht. Der Termin am Sonntag, 01.08. vor Langenargen, musste witterungsbedingt leider ausfallen.

Die weiteren Termine:

Sa, 07.08.: Bad Schachen (fällt witterungsbedingt leider aus!) und So, 08.08.: Wasserburg --> ZUR FACEBOOK-VERANSTALTUNG

Sa, 14.08.: Friedrichshafen und So, 15.08.: Fischbach --> ZUR FACEBOOK-VERANSTALTUNG

Sa, 21.08.: Konstanz und So, 22.08.: Reichenau --> ZUR FACEBOOK-VERANSTALTUNG



Bei schlechtem Wetter muss der betreffende Termin leider ausfallen.