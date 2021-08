Vermisste Person ist am Leben

Konstanz, 09.08.2021 von IBN

Die seit Mittwoch, 04. August 2021 vermisste obdachlose Person, die am Jakobsteg ins Wasser ging und angeblich nicht mehr aufgetaucht ist, wurde am Sonntag am Bahnhof in Konstanz angetroffen.

Einsatzkräfte der Bundespolizei stellten bei einer Personenkontrolle fest, dass es sich um den Vermissten handelt und verständigten die Wasserschutzpolizei Konstanz.