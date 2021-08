Ferienauftakt für "Seebärle"

Friedrichshafen, 03.08.2021 von IBN

Seit Jahrzehnten wird in den ersten Ferientagen beim Württembergischen Yacht-Club (WYC) das „Seebärle-Lager“ durchgeführt - so auch dieses Jahr. 47 Kinder im Alter von sieben bis 13 Jahre waren vergangene Woche von Donnerstag bis Sonntag (29.7. bis 1.8.) mit 18 Betreuern in Seemoos. Spielerisch lernten die Jüngsten das Segeln im Optimisten, die Größeren übten sich im Regattasegeln.

Wie der WYC mitteilt, war mit 19 Teilnehmern zum ersten Mal eine richtig große Gruppe von Kindern dabei, die noch nie auf einem Segelboot waren. Aber auch die waren gleich am ersten Tag auf dem Wasser - denn da lernt man am schnellsten. Eine Clubmitgliedschaft war dafür nicht erforderlich, den "Schnupperern" wurde ein Opti" zur Verfügung gestellt. Mit ein bis zwei Windstärken an den ersten Tagen gab es auch optimale Bedingungen für Einsteiger wie auch die schon etwas Versierteren. „Auch die ganz Kleinen haben unglaublich schnell gelernt“, war Daniela Egger, Leiterin des Seebärle-Lagers, beeindruckt von der Lernkurve.

Corona wegen musste auch dieses Jahr auf das Zeltlager verzichtet werden, was sonst immer ein großes Abenteuer für die kleinen Segler und manchmal auch die Betreuer sei, heißt es weiter in der Mitteilung des Clubs. „Wir hatten alle, Kinder wie Betreuer, zwei Mal durchgetestet. Ein Vater, der Mediziner ist, hatte sich dankenswerter Weise dafür zur Verfügung gestellt“, so Egger. „Das hat uns größtmögliche Sicherheit gegeben.“

„Die Kinder waren mega begeistert“, ist Eggers Resümee nach vier Tagen. Drei Tage waren alle auf dem Wasser, nur am Sonntag spielten Wetter und Wind nicht mit. Da wurden dann die Spiele an Land durchgeführt.

Das Seebärle-Lager war schon nach wenigen Tagen komplett ausgebucht. „Wir mussten leider noch einigen Kindern absagen. Aber wir hatten dieses Jahr nicht mehr Kapazitäten und der Club hat nicht mehr Optimisten für die Schnupperer“, bedauert die Leiterin. Fast doppelt so viele Kinder wie verfügbare Plätze hatten sich für das Lager interessiert. „Aber ab September wird ein Segelkurs in Seemoos angeboten“. Sie hofft, dass der oder die eine aus dem Kreis der Schnupperer sich weiter fürs Segeln interessiert.