SUP & Grill erfreut sich großer Beliebtheit

Kressbronn, 02.08.2021 von IBN

Schönes Wetter, großartige Stimmung, coole Beats und Leckeres vom heißen Rost: Die Premiere des Interboot - SUP & Grill ließ Sommerfeeling aufkommen. Wie der Veranstalter mitteilt, paddelten, schwammen und segelten rund 250 Wassersport-Fans zum großen Floß, das am Wochenende (31. Juli) vor Kressbronn verankert war und erhielten dort gratis Gegrilltes sowie ein kühles Getränk.

Ob mit dem Tretboot, im Opti oder auf dem selbst gebauten Stand Up Paddle Board: Vielfältiger hätten die Fortbewegungsmittel, mit denen die Wassersportcommunity am großen Floß vorbeikam, nicht sein können, so die Macher. In einem waren sich die Wassersport-Fans demnach allerdings einig: „Eine tolle Aktion, wir finden die Idee super und hatten einen großartigen Tag! Vielen Dank!“, erzählen Julia und Thomas aus Kressbronn. Moritz, Lucas und Stephan ergänzen: „Wir sind extra aus Friedrichshafen mit unseren Stand Up Paddle Boards hergepaddelt. Das hat sehr viel Spaß gemacht und wir freuen uns auf die nächsten Termine. Wir kommen bestimmt wieder vorbei.“ Auch Interboot-Projektleiter Dirk Kreidenweiß freut sich: „Das neue Format hat seine Feuertaufe mit Bravour bestanden“

Die nächsten Anlegestopps des SUP & Grill sind am kommenden Samstag, 7. August vor Bad Schachen sowie am Sonntag, 8. August vor Wasserburg. Weitere Infos, alle Tourdaten sowie aktuelle Hinweise zur jeweiligen Durchführung gibt es unter www.interboot.de/sup-n-grill.