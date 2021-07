1962 geboren? Dann freier Eintritt zur 60. Interboot

Friedrichshafen, 28.07.2021 von IBN

Als die INTERBOOT im Jahr 1962 ihren Stapellauf hatte, war die Welt eine andere als heute – eine ganz andere.

Gerade war die Berliner Mauer gebaut worden, die Großmächte UdSSR und USA lieferten sich einen Wettlauf um die bemannte Raumfahrt (ähnlich wie heutzutage einige Milliardäre) und trieben den Atomkonflikt in der Kubakrise auf die Spitze. Wenig später drängten auch die Friedensbewegung, Flower-Power und Woodstock in den Mittelpunkt. Im Schatten dieser weltumspannenden Ereignisse verstärkte sich der Trend zum Wassersport in solchem Maße, dass aus einem ehemals kleinen Wassersportbereich der Verbrauchermesse IBO 1962 die INTERBOOT hervorging und auf Kiel gelegt wurde. Zum 60. Geburtstag blicken wir auf die bewegte Geschichte der internationalen Wassersportausstellung zurück. Als kleines Gimmick, bieten wir allen, die im selben Jahr wie die INTERBOOT vom Stapel gelaufen sind, freien Eintritt und sogar ein kleines Geburtstagsgeschenk an.

Einfach in unserem Online-Shop den Code IB1962 eingeben und sich ein kostenloses Ticket sichern. Zudem erhalten alle 62er am Stand des Hagnauer Winzervereins im Foyer West ein kleines Geburtstagspräsent.

Selbstverständlich müssen wir am Eingang bei der Nutzung eines solchen Tickets den Ausweis kontrollieren.