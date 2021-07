Leinen Los für ein Jahr unter Segeln

Lindau/ Fehmarn, 23.07.2021 von IBN

Die Lindauer Peter Herzog und Judith Kleiner sind vor einer Woche, am 15. Juli, mit ihrem elfeinhalb-Meter Stahlrundspanter "FantaSea" von der Ostseeinsel Fehmarn zu einem dreizehnmonatigen Segelabenteuer ausgelaufen. Der Törn soll sie über die Kanaren und Kapverden in die Karibik und über die Azoren wieder zurück führen. In loser Folge wird die IBN über die Erlebisse des Paares berichten.

Auch auf ihrer Homepage erzählen die Beiden von Ihren Erfahrungen und mittels Tracker kann jederzeit die Route und Position des Schiffs nachverfolgt werden.