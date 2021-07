Yachtclub Langenargen wählt neuen Vorstand

Langenargen, 19.07.2021 von IBN

Die Mitglieder des Yachtclub Langenargen (YCL) haben im Rahmen einer Mitgliederversammlung am vergangenen Samstag, 17. Juli einen neuen, elfköpfigen Vorstand gewählt. Erster Vorsitzender wurde Peter Roos; Stellvertreter wurde Christian Zartl. Als Schatzmeister wurde Wolfgang Striegel gewählt.

Wie der Club mitteilt, segelt Peter Roos seit den 1990er Jahren auf dem Bodensee und ist seit 2013 Mitglied im YCL. Seine Segelleidenschaft begann demnach auf den Ijsselmeer. Zu den anstehenden Ziele wird der neue Vorstand zitiert: „Im neuen Vorstand geht es uns um die Steigerung der Attraktivität des YCL – und zwar für Mitglieder mit und ohne Boot. Dazu wollen wir auch neue Mitglieder gewinnen, die Jugendarbeit verstärken, sowie neue Angebote für junge Erwachsene machen.“

Der stellvertretende und Zweite Vorsitzende, Christian Zartl, gehöre dem YCL seit 1992 an, sei leidenschaftlicher Fahrtensegler und verfüge über eine breite Erfahrung im Vereinsleben und der Nachwuchsarbeit, unter Anderem als Jugendleiter im YCL.

Wie der Club weiter mitteilt, betreut Katrin Scherer die vielfältigen Veranstaltungen des YCL sowie das Clubhaus. Die Funktion des Schriftführers übernimmt Peik von Bestenbostel, gleichzeitig die Öffentlichkeitsarbeit des YCL. Ralf Strobl bringt seine jahrelangen Erfahrungen als Regattasegler für dasRegattawesen ein. Jens Lichtblau betreut unverändert das Ressort Sport, Anja Zartlinterimistisch das Ressort Jugendarbeit, Jochen Landolt das Ressort Takelmeister. Volker Schütz führt die Aufgaben des Hafenverantwortlichen fort. Alexander Wassermann unterstützt im Vorstand als Verantwortlicher für Sonderaufgaben.

Über den Club

Der YCL wurde 1949 als „Wassersportverein Langenargen“ mit 36 Mitgliedern gegründet. Im September 1949 veranstaltete man die erste Wassersportregatta und vergab einen 1. Preis im Kanufahren. Im Dezember 1951 benannte sich der Verein um in „Yachtclub Langenargen“. Seitdem hat der YCL mit seinem Vereinsleben und viel sportlichem Engagement den Segel- und Wassersport am Bodensee mitgeprägt. Zu den herausragenden Veranstaltungen gehörte zuletzt die 2018 erstmals am Bodensee durchgeführte und international stark beachteteWeltmeisterschaft der 8mR-Yachten.