Die Olympischen Sommerspiele starten am kommenden Mittwoch, 23. Juli,in Tokyo mit der Eröffnungszeremonie. Gesegelt wird erstmals am 26. Juli, den Angfang machen die Laser , Laser Radial und die Surfer. Für die 49er und 49er FX beginnen die Wettbewerbe am Tag darauf (27.07.)